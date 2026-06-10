◇交流戦巨人7―0楽天（2026年6月10日楽天モバイル）巨人は敵地で楽天に快勝し、2分けを挟んで今季2度目の6連勝。リーグ優勝した2024年以来2年ぶりの貯金8とした。6月はいまだ無敗の6勝2分けと橋上秀樹監督代行（60）のもと快進撃が続いている。試合後、阪神が敗れたため、巨人が今季初のセ・リーグ単独首位に浮上した。また、交流戦はこれで9勝3敗2分けとなり、2023年以来3年ぶりの勝ち越し決定。4カード連続の勝ち越し