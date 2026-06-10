◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク 6-2 阪神(10日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクは逆転勝利で4連勝。交流戦首位をキープしました。先発・松本晴投手は2回に伏見寅威選手から2点タイムリー2ベースを打たれて先制されました。3回も走者を3塁に進められピンチを招くも、佐藤輝明選手と大山悠輔選手を続けて抑えて乗り切ります。この試合は5回まで投げ7奪三振2失点と試合を作りました。一方、前日6本塁打と爆発した打線は、阪