河野洋平氏は衆院議長時代、野党との信頼関係に配慮した円満な国会運営に尽力した。「ねじれ」状態の国会を円滑に進めるため、民主党（当時）出身者とも対話を重ねた。突然の訃報（ふほう）に党派を超えて悼む声が相次いだ。高市首相（自民党総裁）は１０日、Ｘ（旧ツイッター）に「与野党の協調を重んじながら公正かつ円滑な議会運営に尽くされた」と投稿し、議長としての河野氏の功績をたたえた。河野氏は２００３年１１月