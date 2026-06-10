ME：IのMOMONA（22）が10日、都内で映画「口に関するアンケート」（清水崇監督、7月3日公開）の“口プレミア”に登壇した。スマートフォンよりも小さなサイズで話題となった、ホラー作家・背筋氏の人気小説が原作。心霊スポットの墓地に肝だめしに向かった大学生のうちの1人が姿を消し、真相を知った者に災いが起こる。MOMONAは霊感のような不思議な感覚を持つ女子大生・美玲役を務めた。「原作は最後にアンケートの意味が分かると