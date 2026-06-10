【その他の画像・動画等を元記事で観る】ソニー・ミュージックアーティスツ所属の声優アーティストの春咲暖が、本日6月10日(水)0:00にDigital Single「Follow the light」をリリースした。「Follow the light」は5月10日(日)に開催された自身のイベントでも発表されており、ファン待望の楽曲リリースとなった。「前へ進むこと」や「光を追いかけ」ることがテーマとなっており、「どんな状況でも自分の信じる光へ進んでいこう」とい