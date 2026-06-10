【関東甲信地方】落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意。 上空およそ５５００mには、氷点下１５度以下の寒気が南下し、地上は日中の昇温によって、上空と地上との気温差が大きくなるため「雷雲」が発達するところがあるでしう。落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。 、、 、を、 画像で掲載しています。 雨シミュレーション１１日（木）～１３日（土） 大気の状態が不安定になるため