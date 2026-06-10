ユーロドルが上げ一服となっている。ユーロドルは東京午後からロンドンの序盤にかけて欧州中央銀行（ＥＣＢ）の政策金利の発表を明日に控えて強含み、1.1560付近まで上昇する場面があった。しかし、ロンドン中盤にトランプ米大統領の「イランは自分たちにとって有利な取引を交渉するのに時間をかけすぎた」、「今こそ、その代償を払わなければならない！」との発言が伝わると、イラン情勢を警戒した「有事のドル買い