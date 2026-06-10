大麻を所持していたとして県警は6月10日、愛媛県四国中央市の男を逮捕しました。麻薬取締法違反の疑いで緊急逮捕されたのは愛媛県四国中央市の自称電気工事士 山根恭佑容疑者（44）です。調べによりますと山根容疑者は6月9日午後2時半頃、高知市内にあるコンビニの駐車場に停めた車の中に乾燥大麻1.33グラムを所持していた疑いが持たれています。山根容疑者は6月8日の午後7時40分頃このコンビニで万引きをしたところを現行犯逮捕さ