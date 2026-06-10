21:30 米消費者物価指数（CPI）（5月） 予想0.5%前回0.6%（前月比) 予想4.2%前回3.8%（前年比) 予想0.3%前回0.4%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 予想2.9%前回2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比) 22:45 カナダ中銀政策金利 予想2.25%前回2.25% 23:30 米週間石油在庫統計 マックレム・カナダ中銀総裁、記者会見 11日 2:00 米10年債入札（390億ドル