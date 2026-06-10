◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―阪神（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神が、ソフトバンクに痛恨の連敗を喫し、球団初となる交流戦優勝の可能性が消滅した。１点を追う７回１死一塁。藤川球児監督が、熊谷の二盗を巡るリプレー検証後に異議申し立てを行って退場処分を受けた。直後に登板した３番手・及川が、横浜高校の先輩・近藤に２ランを浴びるなど３失点で突き放された。先発の大竹は、移籍後初となる