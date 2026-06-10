麻薬のケタミンを所持していたとして県警は6月10日に東京都の男を麻薬取締法違反の疑いで緊急逮捕しました。緊急逮捕されたのは東京都町田市の自称無職 青木敬士郎容疑者（28）です。調べによりますと、青木容疑者は高知市内の駐車場にとめた車の中に麻薬のケタミン2・67㌘を所持していた疑いが持たれています。6月9日の深夜、警察官が高知市内を徒歩でパトロール中、近づいてきた通行人が「バーの客が薬物をし