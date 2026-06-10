◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）巨人の戸郷翔征投手が１０日、楽天戦で今季３勝目を目指して先発し、２年ぶりの完封勝利を挙げた。戸郷は、１点の援護をもらって上がった初回から２つの三振を奪いながら無失点。２回先頭・黒川に安打を浴びたが後続を抑えた。さらに３―０の５回には圧巻の３者連続Ｋ。６回には自己最多タイとなる１２個目の三振を奪いながら無失点