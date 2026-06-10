◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天０―７巨人（１０日・楽天モバイル最強パーク宮城）橋上巨人が”監督代行対決”を制し、セ・リーグ首位に立った。楽天・三木肇監督の休養により塩川達也監督代行とのカード２戦目は、戸郷翔征投手が自身最多１４奪三振を記録し、２年ぶりの完封勝利で３勝目をマーク。打線は先行、中押し、ダメ押しと理想的に点を重ねて圧倒した。チームは今季２度目の６連勝とノリノリだ。完全に自信を