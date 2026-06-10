◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス８―４ヤクルト（１０日・京セラドーム大阪）オリックスが８得点で大勝し、３カードぶりの勝ち越しを決めた。初回、１死満塁から中川が先制の中犠飛。１点リードの５回は山中、宗、西川、紅林、太田に適時打が生まれ、一挙７得点を奪った。この日は宗、西川、紅林、太田、若月がマルチ安打以上を記録した。先発・曽谷は５安打４失点で、プロ２度目の完投で今季４勝目。５回までは