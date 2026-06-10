◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１０日・ベルーナドーム）広島・モンテロが９回２死一塁で同点２ランを放った。２点を追う攻撃で２死から代打・佐々木が四球を選ぶと、新井監督は立て続けに代打を投入。助っ人が初球を振り抜き、左翼席へ運んだ。これが球団通算９０００号。敗色濃厚から起死回生の一発になった。