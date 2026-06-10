おととい、黒部市の黒部川河口付近でクマの目撃情報がありましたが、その姿を写真に捉えた男性に話を聞きました。男性は「びっくりした。クマもびっくりしたようだった」と話します。野坂和徳さん「左側のほうからガシャンという音がしたので、何か動物、タヌキか何かが来たのかなと思って見たら、黒っぽい、クマだと」入善町の野坂和徳さんです。おととい午前4時50分ごろ、野鳥を観察しようと訪れた黒部市荒俣の黒部川河口付近で