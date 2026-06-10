昨夜、高岡市の県道で、道路を横断中の92歳の女性が普通乗用車にはねられ死亡しました。警察は、車を運転していた男を現行犯逮捕し、過失運転致死の疑いで調べています。高岡警察署によりますと、きのう午後7時50分ごろ高岡市戸出西部金屋の県道で、道路を横断していた近くに住む無職の高畑澄子さん（92）が普通乗用車にはねられました。高畑さんは、病院に運ばれましたが、全身を強く打ち、およそ1時間後に死亡が確認されました。