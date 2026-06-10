捜査関係者によりますと、根本容疑者のトラックは工事用車両のうち黄色の「標識車」にぶつかった後、白い作業トラックに衝突したとみられることが分かりました。どのような状況で事故は起きたのでしょうか。こちらは、きょうの北陸自動車道の事故現場です。路上には今も、タイヤ痕とみられる跡がくっきりと残っていました。事故が起きたのは、北陸自動車道下り線、魚津インターチェンジの手前です。根本容疑者が運転するトラ