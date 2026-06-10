◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人7-0楽天（10日、楽天モバイルパーク)楽天はこの日の深夜1時に三木肇監督の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めた初戦は完封負けに終わりました。初回に先発の古謝樹投手が開始7分、10球を投げたタイミングで治療のため一度ベンチへ下がりました。戻ってきた最初のバッター岸田行倫選手の内野ゴロの間に走者が生還し先制点を奪われます。古謝投手は2回から藤原聡大投手に継投となりました