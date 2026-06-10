俳優の北村一輝が10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）アワードセレモニーに登場。ショートフィルム作品への期待と選考の大変さを語った。【写真】黒スーツ＆蝶ネクタイでかっちり！西野亮廣審査員を務めた北村は、「本当に素晴らしい才能の方々に、映像を通してお会いできたことをすごく感謝します