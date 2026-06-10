今月5日、魚津市の北陸自動車道で、大型トラックが道路工事の作業員2人をはねて死亡させた事故で、逮捕されたトラック運転手が酒を飲んだことを認めていることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は、トラックや衝突された工事用車両の被害状況を確認するなどして事故の経緯を調べています。吉本記者「容疑者が運転していたとみられる大型トラックには、ブルーシートがかけられています。 衝突された工事用車両