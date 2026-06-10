◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人7-0楽天（10日、楽天モバイルパーク)巨人が投打で楽天を圧倒し、交流戦の連勝を「6」に伸ばしました。巨人は初回、先頭の浦田俊輔選手が死球で出塁すると、盗塁と進塁打で1アウト3塁とチャンスを広げます。ここで、この日3番に入った岸田行倫選手の二ゴロの間に3塁ランナーが生還し、ノーヒットで先制に成功。3回には泉口友汰選手の3塁打から佐々木俊輔選手のタイムリーで追加点を挙げました。さらに4