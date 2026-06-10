◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月10日みずほペイペイ）藤川球児監督の退場に揺れる阪神。終盤の反撃も得点にはつながらなかった。4点差をつけられた8回に中野と佐藤輝の安打で、1死一、二塁で打席は大山悠輔。ソフトバンクの一発攻勢のように、アーチがかかれば1点差となる場面だったが、三ゴロ併殺と最悪の結果になった。大山は試合前時点で交流戦打撃成績は41打数7安打、打率・171、1打点と低迷。ソフトバンク2