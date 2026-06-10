ISUの金載烈会長＝2025年9月（AP＝共同）【テネリフェ（スペイン）共同】国際スケート連盟（ISU）は10日、スペインのテネリフェで総会を開き、金載烈会長がフィギュアの大幅なルール改革については2030年冬季五輪シーズン終了までは行わない考えを示した。ショートプログラム（SP）とフリーの合計得点で争う方式を廃止し、演技を技術系と芸術系に区分する改革案で27〜28年シーズンからの導入を目指していた。同会長は作業部会