◇交流戦ヤクルト4―8オリックス（2026年6月10日京セラＤ）ヤクルトが投打に精彩を欠き、オリックスに大敗を喫した。先発の高橋が初回から1死満塁のピンチを背負うなど不安定。この回は1失点にとどめたものの、5回2死一、二塁から左前適時打を浴びて降板した。2番手の荘司もオリックス打線の勢いを止められず、4連続タイムリーを浴びて0-8と一方的な展開となった。打線は相手先発の曽谷に5回までパーフェクトに抑えら