自らを「神のお告げの取次者」と名乗っていた男らが逮捕されました。■助言に従い経営持ち直し…「先生」心酔か自称“神のお告げの取次者”の村上有容疑者（46）。検察に身柄を送られる際には、笑みを浮かべているようにもみえました。村上容疑者は19歳の男性を監禁した疑いで逮捕されました。村上容疑者とともに監禁の疑いで逮捕されたのは、奈良県大和高田市の会社役員、辰己勝容疑者（46）とその妻・貴子容疑者（48）、娘の桜容