Mrs.GREEN APPLEが立ち上げたファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーで昨年に引き続き今回が2回目となる「Mrs.GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」が、Kアリーナ横浜で開催され、本番を前に華やかなグリーンカーペットが行われました。 【写真を見る】【 Mrs.GREEN APPLE 】最善の心づくしでファンもゲストも歓待今年の『CEREMONY』は「オズの魔法使い」気分で今回、「オズの魔法使い