下落傾向が続くコメの価格。最新のデータでは全国のスーパーの平均価格は3673円となっています。2025年秋に高値で仕入れた集荷業者は“コメ余り”の懸念を抱いています。店にかかげられた値下げのポスター。長岡市でコメの卸や小売りを行う販売店です。6月から5キロのコメの店頭価格を先月と比べ600円も値下げすることに…【野上米穀 野上茂会長】「スーパーさんと乱売ありますので専門店とし