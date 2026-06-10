私立恵比寿中学のメンバー・真山りかによる2nd写真集『まちあわせ』（KADOKAWA／7月22日発売）のタイトルと表紙ビジュアルが発表された。 【写真】真山りか、タイの街並みを散策 表紙には、赤いワンピースを身にまとって佇む真山の姿が選ばれた。待ち合わせ場所に一足早く到着していた彼女に声をかけ、振り向いた瞬間のような表情をとらえた一枚となっているという。 本写真集の撮影の舞台はタイ。パタヤのビ