（台中中央社）陸軍第10軍団指揮部は10日、中部・台中市内で、米国から調達した高機動ロケット砲システム「ハイマース」の実弾射撃演習を行った。台湾本島西側の沿岸では初めて、ハイマースから実弾が放たれた。演習は台湾海峡に流れ込む大甲渓の河口付近で行われ、ハイマース6基が配備された。各基にロケット弾M28が6発ずつ搭載され、計36発を3回に分けて発射する予定で実施。着弾地点は9キロ沖に設定された。第10軍団は演習につ