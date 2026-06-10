（東京中央社）自民党の萩生田光一幹事長代行は9日、台北市の国立政治大学安倍晋三研究センターが東京都内で開いたフォーラムで基調講演を行った。2021年に中国が禁輸措置を取ったために台湾産パイナップルが供給過剰となった際、安倍晋三元首相がPRしたことを振り返った。安倍氏は21年4月、台湾産パイナップルを手にした写真をツイッター（現在のX）に投稿。当時の蔡英文（さいえいぶん）総統がこれを引用する形でリツイートした