（コロール中央社）中華民国（台湾）と外交関係を持つパラオを訪問中の蕭美琴（しょうびきん）副総統は10日、台湾とパラオが多分野にわたって緊密な協力関係を築いていると強調した。その上で、将来的にパラオの人々が双方の協力の成果をより深く実感し、「Taiwan can help」（台湾は手助けできる）を理念とする台湾の国際貢献が十分に示されることを期待すると語った。蕭副総統は6日から10日の日程でパラオを訪問している。10日午