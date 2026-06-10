【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが「燦然」のライブ映像をYouTubeで公開した。 ■演奏が始まった瞬間に会場のボルテージが一気に上昇 この映像は、4月1日に東京・日本武道館で開催された『都会のラクダSP at 日本武道館～ラクダフロムトウキョウジャパン～』でのもの。20周年を駆け抜け、22年目のスタートとして開催された同公演の模様は、SUPER BEAVAERが6月24日にリリӦ