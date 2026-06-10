次の町長選への不出馬を表明している桑原悠津南町長が、任期中最後の会見を開きました。 ■津南町 桑原悠町長 「(町課題について)土台づくりができたと感じているものも複数あります。次の4年、町を良い方向に生かしてもらいたい。」 現在2期目を務めている桑原町長は、「対応すべき課題が山積し体力面・態勢面で難しい」として、次の町長選への不出馬を表明していました。また、リゾート施設『ニュー・グ