札幌の初夏を彩る風物詩・ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りが開幕し、つい先ほどから演舞が始まっています。大通公園の５丁目と６丁目では「北のふーどパーク」がオープン。２０２６年も全国の絶品グルメが集結しています。（長南記者）「きょうから始まるＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り。大通公園の５丁目６丁目にはグルメの屋台が立ち並び、多くの人が訪れています」祭りの開幕に先駆けてオープンし