2026年6月9日、韓国メディア・アジア経済は、「韓国の洋上風力発電事業ではインフラ整備や専門人材の育成が遅れており、中核工程を中国製船舶と中国人技術者が担うなど、中国への依存度が高まっている」と報じた。業界によると、全羅南（チョルラナム）道霊光（ヨングァン）郡の洛月（ナクウォル）洋上風力発電所の建設現場では、複数の中国製洋上風力工事船が運用されている。今年完成予定の同発電所は設備容量364．8MW（メガワッ