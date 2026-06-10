中国当局が6月9日に発表したデータによると、今年1〜5月の中国の物品貿易の輸出入総額は20兆6800億元（約473兆円）で、前年同期比15．3％増となった。輸出は11兆9100億元（約272兆円）で11．8％増、輸入は8兆7700億元（約201兆円）で20．5％増だった。対外経済貿易大学グローバルイノベーション・ガバナンス研究院の呂越院長は、今年に入り、中国は完備した産業体系、活発な企業活動、多様な市場展開といった総合的な強みを十分に