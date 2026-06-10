子ども達が通う小学校が、ある日突然、攻撃されたら。これは海外の話ではありません。戦時中、菊池市で起きた事実を今に伝える貴重な証言と記録です。 【写真を見る】「今から81年前、みんなの学校が空襲された」今も残る銃撃の痕 埋もれかけている記憶をつなぐ熊本・菊池 学校沿革史に記された”空襲”の記憶 熊本県の菊池市立菊之池小学校です。学校の歴史がつづられた「学校沿革史」に、ある記録が残されていました。 【