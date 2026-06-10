アマチュアボクシング7冠の中山聖也（19＝大橋）が10日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行内で公開プロテストを受験し、合格した。メインイベント前に合格を伝えられると「ホッとしています」と笑みを広げた。日本ユース・ライトフライ級王者の末国龍汰（21＝ライオンズ）との公開スパーリングでは、長いリーチを生かした強烈な左ストレートに右カウンターをヒット。本番さながらの打ち合いを最終3回まで披露し、