お笑い芸人のレイザーラモンHG（50）の妻で、実業家でもあるタレントの住谷杏奈（43）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズで、今月受けた乳がん検査を巡り病院から連絡があったことを明かした。今月5日の投稿で、毎年受けている乳がん検診で「再再検査になって、去年の写真では見えなかった黒い影が見えるとの事で組織診をしてきました」と報告。結果は2週間後に判明するとし、「今は結果待ちでドキドキ」と心境を明か