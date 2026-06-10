日本郵便東京支社の元社員の男が委託業者から賄賂を受け取ったとして逮捕された事件で、男が別の業者からも賄賂を受け取ったとして再逮捕されました。再逮捕されたのは日本郵便東京支社の元社員・米田伸之容疑者です。また、日本郵便から配送業務を委託されていた「トラスト」の代表・上北哲也容疑者も贈賄の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、米田容疑者は去年、郵便物を配送する業務の入札について「トラスト」への便宜