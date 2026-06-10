7回日本ハム1死二、三塁、水谷が左前に勝ち越し2点打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムが2季ぶりの6連勝。水谷は五回に同点ソロ、七回に勝ち越しの2点適時打を放ち、計3打点の活躍を見せた。加藤貴が7回を2失点の好投で6勝目、柳川は16セーブ目を挙げた。DeNAは石田裕が踏ん張れずに4連敗。