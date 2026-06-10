文部科学省＝東京・霞が関文部科学省の有識者委員会は10日、博士課程の学生の経済的支援を強化する方針を盛り込んだ、科学技術人材育成の基本政策案を大筋でまとめた。研究補助を担うリサーチ・アシスタント（RA）として大学などが学生を雇用し、適正な給与を支給する取り組みなどを進める。文科省によると現在、RAとして雇用される学生の受給額は年間20万〜40万円程度にとどまるケースも多く、生活費として不十分な水準にある