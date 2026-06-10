◇交流戦広島―西武（2026年6月10日ベルーナドーム）広島・モンテロが10日の西武戦（ベルーナドーム）で球団通算9000号を放った。3点ビハインドの3回1死一塁から名原が球団8999号となる2ランを放ち王手。9回2死、四球の佐々木 泰を一塁に置いて、西武の抑え・岩城から勝田の代打としてバッターボックスにたったモンテロが初球のストレートを振り抜くと打球はレフトスタンドへ。同点となる起死回生の2ランとなった。900