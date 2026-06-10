◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-広島（10日、ベルーナドーム）広島がモンテロ選手のホームランで同点に追いつきました。広島は2点を追いかける9回、西武の守護神・岩城颯空投手に対して2アウトから代打の佐々木泰選手がフォアボールで出塁します。広島ベンチは代打攻勢でモンテロ選手を打席に送ると初球、146キロのストレートをとらえるとレフトスタンドへ今季6号の2ランホームランを放ち4-4の同点としました。