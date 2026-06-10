阪神・藤川球児監督（４５）が１０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で退場処分を受けた。１点を追う７回一死一塁。一走・熊谷が二盗を試みたが、判定はアウト。虎将はリクエストを要求した。スタンドの虎党が固唾をのんで見守る中、リプレー検証は長時間に及んだが判定は覆らず。左翼席から大ブーイングが飛ぶ中、指揮官は納得がいかない様子で右手を挙げながらベンチを飛び出し、和田コーチ、藤本コーチとともに責任審判