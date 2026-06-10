落語家の立川志らくが１０日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演し、高市早苗首相の陣営が他候補に対しひぼう中傷する動画を作成したとされる疑惑に言及した。週刊文春は高市陣営が自民党総裁選や２月の衆院選で他候補を中傷する動画を作成したと報道。作成を担当した松井健氏と高市事務所の秘書とのやりとりの音声を文春オンラインが有料公開していた。さらに共同通信もｎｅｕ社の松井健ＣＥＯのインタビューを配