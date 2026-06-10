とある事情で、普段は飼い主さんとは別々に寝ている猫さんたち。久しぶりに一緒に寝ようと誘ってみると、愛らしすぎる反応を見せてくれたそうで…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で7.1万回再生を突破し、「可愛すぎる～♡私もこの子達と寝たいよ～」「ホント嬉しそうで幸せが伝わります」といったコメントが寄せられています。 【動画：飼い主のことが大好きな『犬と猫』→久しぶりに『一緒に寝よ