思わず価格を二度見してしまいそうな高見えアイテムが豊富な【しまむら】。今回ピックアップしたのは、990円（税抜）で購入できるトップスです。着心地の良さやデザイン性にもこだわりを感じるアイテムが揃っており、しまラーも絶賛。それぞれの魅力をご紹介していきます。 トレンドのレーストップスに注目 【しまむら】「アラベスクレースT」\1,089（税込） 今季トレンドのシアー感のあるレ&