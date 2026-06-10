猫が嫌がる「使いにくいトイレ」の特徴5選 1.サイズが小さすぎる 猫にとって理想的なトイレの大きさは、体の長さの1.5倍以上と言われています。 これよりもサイズが小さいと、トイレの中で体の向きをスムーズに変えることができず、窮屈な思いをすることになります。 また、おしっこやうんちがトイレからはみ出しやすくなるため、猫自身も汚れるのを嫌がってトイレに入ることを避けるようになることも